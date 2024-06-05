كيف تحافظ على فاتورة الكهرباء على الرغم من تشغيل الإضاءة؟.. 7 نصائح مهمة

مع الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها أنحاء البلاد كافة، أصبحت المراوح والتكييفات امرًا لا غنى عنه في البيوت، الأمر الذي ربما يضاعف استهلاك الكهرباء بشكل كبير وارتفاع الفاتورة في نهاية كل شهر، لذا يرغب البعض في معرفة كيفية الحد من استهلاك الكهرباء مع الحفاظ على متطلبات المنزل الأساسية مثل الثلاجة والتليفزيون وأنظمة الإضاءة وغيرها.

ومن أكثر الأجهزة التي تستهلك الكهرباء بشكل كبير، المصابيح كونها تظل تعمل لفترات طويلة من الوقت، لذا نقدم لكم عبر التقرير التالي، حيلًا منزلية بسيطة للحفاظ على فاتورة الكهرباء على الرغم من تشغيل الإضاءة، وفق ما أوضحه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

نصائح للحد من استهلاك الكهرباء

«حماية المستهلك» أوضح أنّ الإضاءة في المنزل تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء، مشيرة إلى أنّ الاستهلاك يتوقف على طريقة الاستخدام ونوع المصابيح وعددها ومدة تشغيلها، ويمكن اتباع النصائح التالية للحد من استهلاك أنظمة الإضاءة للكهرباء:

- استبدال المصابيح العادية بـ«LED» لأنها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

- استخدام ضوء الشمس الطبيعي والاعتماد عليه طوال فترة النهار.

إغلاق الإضاءة وتنظيف اللمبات

- التأكد من إغلاق جميع الإضاءات في الغرف الخالية أو في أثناء النوم.

- تنظيف مصابيح الإضاءة والنجف بشكل دوري.

- اختيار مصابيح ذات قوة كهربائية تتناسب مع سعة المنزل.

- استخدام المصباح ذي التدرجات الضوئية لتقليل استهلاك الطاقة.

- التأكد دائما قبل مغادرة المنزل من إطفاء جميع الأنوار للحد من استهلاك الكهرباء.