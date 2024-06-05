تحديث جديد في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

أعلن البنك المركزي المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الصمير اليوم الأربعاء 5-6-2024، إذ سجل نحو 12.66 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع، وفق المعلن على منصات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

ويتزايد الطلب على شراء الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في موسم الحج الذي بدأ بتوافد الحجيج رسميًا إلى الأراضي المقدسة في يوم 29 مايو الماضي.

سعر الريال السعودي في في البنوك

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري الأربعاء 5-6-2024 نحو 12.64 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع وذلك وفق المعلن على منصات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

«الوطن» تنشر تفاصيل آخر تحديث في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم وهي كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بـ12.64 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 12.63 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وعن سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 12.64 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية بـ12.65 جنيه للشراء و12.63 جنيه للبيع.