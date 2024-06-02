آخر تحديث.. سعر ‎الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2-6-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، استقرارا ملحوظا، بالتزامن مع موسم الحج، إذ سجلت عملة السعودية اليوم في الأهلي المصري 12.61 جنيه للبيع، و12.58 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير لأسعار العملات الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري، 12.61 جنيه للبيع، و12.59 للشراء جنيه

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 12.61 جنيه للبيع، و12.58 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أما سعر الريال السعودي، اليوم، في بنك مصر فسجل 12.60 جنيه للبيع، و12.58 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الريال السعودي، اليوم، في بنك الإسكندرية، 12.61 جنيه للبيع، و12.58 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وعن سعر الريال السعودي، اليوم، في بنك القاهرة، فسجل12.61 جنيه للبيع، وللشراء 12.58 جنيه.