أسعار الحديد تتراجع 200 جنيه للطن.. اعرف عز وصل كام

أعلنت شركات ومصانع الحديد الاستثماري، تراجعا جديدا في سعر الحديد بقيمة 200 جنيه إذ سجل حديد التسليح الاستثماري نحو 37 ألفًا و200 جنيه للطن في المصنع اليوم الأربعاء 5- 6-2024، بينما بلغ نحو 38 ألفًا و100 جنيه للمستهلك مقارنة بالأسعار أمس، قيمة هامش الربح لتجار التجزئة وتكلفة النقل.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم في مصر، وفق آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء والمنصات الرسمية التابعة للمصانع وشركات الحديد.

سعر حديد عز

تراجع سعر حديد عز اليوم الأربعاء 5-6-2024، بقيمة 200 جنيه للطن؛ إذ سجل نحو 41 ألفًا و400 جنيه للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك».

بلغ سعر حديد السويس نحو 40 ألفا و500 جنيه للطن من المستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد بشاي نحو 40 ألفا و400 جنيه للطن للمستهلك.

وصل سعر حديد المراكبي نحو 38 ألفا و400 جنيه للطن للمستهلك.

بلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألف جنيه للطن للمستهلك.

سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألفا و500 جنيه للطن للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين اليوم في مصر نحو 41 ألفا و200 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وصل سعر حديد العلا إلى نحو 38 ألفا و350 جنيه للطن للمستهلك.

سجّل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفا و350 جنيها للطن للمستهلك.

بلغ سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، 40 ألفا و300 جنيه للطن من المُستهلك.