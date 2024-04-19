سعر طن حديد التسليح خلال منتصف تعاملات اليوم.. استقرار ملحوظ

سجل سعر طن حديد التسليح حالة من الاستقرار، بعد موجة من التراجعات كان آخرها 6 آلاف جنيه للطن خلال الأسبوع الماضي، ووصل سعر طن الحديد الاستثماري إلى 39 ألفًا و200 جنيه، وذلك بحسب الأسعار المعلنة من قبل الشركات والمصانع في القطاع.

أسعار الحديد اليوم في مصر

«الوطن» تستعرض سعر طن حديد التسليح اليوم في السوق المصرية لمختلف الأنواع في منتصف تعاملات اليوم، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من الاتحاد العربي للحديد والصلب.

- سجل سعر حديد عز نحو 43 ألف جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 42 ألفا و800 جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد بشاي نحو 42 ألفا و800 جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد المراكبي نحو 41 ألفا و200 جنيه للطن من للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد مصر ستيل نحو 39 ألفًا و300 جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 39 ألفًا و200 جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سعر طن حديد المصريين

- استقر سعر حديد المصريين اليوم، ليسجل نحو 42 ألفًا و400 جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد الجارحي ليسجل نحو 41 ألفًا و800 جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد العلا نحو 39 ألفًا و250 جنيهًا للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة

- سجل سعر حديد الكومي نحو 39 ألفًا و750 جنيهًا للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.