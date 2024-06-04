إجراءات توصيل المرافق للعقارات الحاصلة على نموذج 10

تلقت اللجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان للرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء تساؤلا حول آلية توصيل المرافق للعقارات الحاصلة على نموذج 10 تصالح نهائي، ومدى احتياج تلك الطلبات إلى إجراء مطابقة من إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة أم يتم التوصيل مباشرة طبقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل لسنة 2020.

قانون التصالح

وأكدت اللجنة المختصة، في تقرير لها، أنّه في ضوء المادة الثانية من القانون رقم 187 لسنة 2023 التي تنص على أنّه ألغي قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 ومن ثم إلغاء لائحته التنفيذية، وعليه فإنّه طبقًا للمادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يلزم عن إخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح بالنسبة للوحدات الإدارة المحلية أن يتم إخطار إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة.

المراكز التكنولوجية تستقبل طلبات المواطنين

فيما تواصل المحافظات استقبال المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح وتقديم شهادة البيانات كأول إجراء في تقنين وضع المخالفة محل التصالح.