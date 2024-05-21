ندوة تعريفية عن قانون التصالح في مخالفات البناء بـ«شباب القليوبية»

استقبل الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، المهندس عبد الله العمري، وكيل وزارة الإسكان السابق، لإلقاء ندوة حول «قانون التصالح الجديد»، وذلك بقاعة الاجتماعات بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

توعية المواطنين بقانون التصالح

وأعرب «الصبروط» عن بالغ بمشاركة وكيل وزارة الإسكان السابق في ندوة اليوم، التي تهدف إلى توعية المواطنين كيفية التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وأهمية التصالح في مخالفات البناء باعتباره خطوة مهمة للمواطنين، وضرورة مشاركة المجتمع المدني في حث المواطنين على التصالح، الذي يصب في النهاية لخدمة المواطن وصالحه.

تناول المهندس عبد الله العمري وكيل وزارة الإسكان السابق، شرح اللائحة التنفيذية والأوراق المطلوبة وطريقة تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وكذلك شرح بعض النقاط غير الواضحة للمواطنين في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

الظروف التي أدت إلى صدور قانون التصالح

كما أضاف أن شرح الظروف التي أدت إلى صدور قانون التصالح، والفارق بين القانون الحالي وقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، مؤكد أن الهدف الأساسي للقانون هو تنظيم البناء والوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالتها، ولهذا تم إصدار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بهدف إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل كامل مع فتح الباب للتصالح في مخالفات لم يكن القانون السابق يتيح التصالح فيها، وتذليل كل العقبات .

وأشار إلى أن هناك 3 محظورات أساسية لا يسمح القانون بالتصالح فيها وهي التصالح في المنشآت التي تفتقد للسلامة الإنشائية، أو التي تم بناؤها على حرم نهر النيل أو فوق أرض الآثار، إضافة إلى أماكن الجراجات التي تم تغييرها إلى سكن، وتخلل اللقاء مناقشات موسَّعة بين الحضور حول قانون التصالح، ولائحته التنفيذية.