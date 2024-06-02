«التنمية المحلية»: قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي ولفترة زمنية محددة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي وقاصر على فترة زمنية محددة وهي 3 سنوات لإنجاز ملفات التصالح والقضاء على مخالفات البناء نهائيا، داعيا المواطنين إلى سرعة التقديم والسير في إجراءات التصالح على الوحدة أو العقار المخالف للاستفادة من مزايا قانون التصالح الجديد.

مستندات التصالح فى مخالفات البناء

وأضاف «قاسم» لـ«الوطن»، أن المراكز التكنولوجية تعمل على تلقي الطلبات والرد على استفسارات المواطنين بمختلف المحافظات وتوجد بانرات ولوحات داخل المراكز توضح المطلوب من المواطنين سواء شروط ومستندات التصالح أو الخطوات التي يجب اتباعها وأسعار التصالح لكل منطقة وحي.

مخالفات محظورة

وأشار إلى أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، فتح الباب أمام مخالفات كانت محظورة في السابق، منها التعديات على خط التنظيم ومخالفات الطراز المعماري وتجاوز حدود الارتفاع وحقوق الارتفاق والتعديات على أملاك الدولة؛ ولكنها تتم وفق ضوابط أقرها القانون حتى تسترد الدولة حقها، والمواطن يتمكن من التعامل بشكل رسمي فيما بعد.