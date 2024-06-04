حزب الله اللبناني: سنرد على أي تصعيد عسكري بهجمات في العمق الإسرائيلي

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في بيروت، إن حزب الله أعلن منذ قليل أنه لا يريد أن يدخل في حرب مفتوحة مع إسرائيل، لكن إذا قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي التصعيد وتوسيع دائرة الهجمات على الأراضي اللبنانية فإن الحزب سيقابل ذلك بتصعيد وهجمات في العمق الإسرائيلي، وأكد الحزب أنه مستعد للحرب المفتوحة حتى وإن كان لا يرغب في أن يدخل إليها في هذا التوقيت.

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أن الوضع بين لبنان وإسرائيل في وضع متقدم عن السنوات السابقة، خاصة بعد التوصل لاتفاق لترسيم البحرية لأكثر من عام ونصف.

وأشار إلى أن حزب الله لا يريد التصعيد لكن يريد أن يرد على الهجمات والاعتداءات التي تصل إلى الأراضي اللبنانية، وبالتالي مشهد الحرائق في كريات شمونة هو رد على الحرائق التي اشتعلت بشكل كبير في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني خلال الأيام الماضية، وأيضا العملية التي استهدفت مستوطنة نهاريا بعمق يصل إلى 10 كم من الحدود الجنوبية هي رد على استهداف البقاع الغربي بعدد من العمليات باستخدام المسيرات بشكل كثيف للغاية.