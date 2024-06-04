سامح شكري لنظيره البريطاني: مصر متمسكة بانسحاب إسرائيل الكامل من غزة

قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية سامح شكري، تلقى اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، تناول فيه مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وذكر المتحدث الرسمي للخارجية، أن الوزيرين بحثا المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وجهود الوساطة التي تضطلع بها مصر، وقطر، والولايات المتحدة الأمريكية، خلال المراحل المختلفة لإتمام هذا المقترح.

شكري وكاميرون يؤكدان دعم جهود التوصل إلى وقف الحرب في غزة

أكد «شكري» و«كاميرون» دعم هذه الجهود، وضرورة حث الأطراف على إتمام الاتفاق لوقف الأزمة الإنسانية في غزة.

أكد سامح شكري خلال الاتصال دعم مصر لكل التحركات الرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية ضد غزة، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية ودون عوائق لأبناء الشعب الفلسطيني المُعتدى عليه في غزة، فضلًا عن ضمان الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة، وعودة الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع.

الوزيران تناولا الأوضاع الإنسانية المتأزمة في غزة

أضاف «أبوزيد»، أن الوزيرين تناولا الأوضاع الإنسانية المتأزمة في غزة، إذ جدد «شكري» التأكيد على ضرورة الضغط على إسرائيل للامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف العمليات العسكرية في القطاع بما في ذلك في مدينة رفح الفلسطينية، فضلًا عن حتمية فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة لإدخال المساعدات بصورة كاملة، وتوفير الظروف الآمنة لعمل أطقم هيئات الإغاثة الدولية داخل القطاع.

وفي النهاية، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق عن كثب لمواصلة الدفع تجاه تحقيق التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.