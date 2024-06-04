الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوضاع في غزة كارثية ونحتاج إمدادات طبية سريعة

قالت نبال فرسخ المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن كل يوم تخرج المزيد من المستشفيات عن العمل، نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المنشآت الصحية.

خروج المستشفيات عن العمل

وأضافت خلال مداخلة في برنامج «منتصف النهار» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن هناك 14 مستشفى فقط في كل أرجاء القطاع تعمل بشكل جزئي لتقدم الرعاية الصحية لكل سكان غزة.

وأوضحت أنه في رفح الفلسطينية لم يتبق أي مستشفى يعمل، وهناك فقط 3 مستشفيات ميدانية لا زالت موجودة، وهناك محدودية في القدرة الاستيعابية، وبالتالي نضطر لنقل جميع الجرحى والمرضى للمستشفيات، على أن يتم نقل الإصابات الخطيرة منهم لاحقا لمستشفيات خارج رفح الفلسطينية، مضيفة «الأوضاع في غزة أصبحت كارثية ونحتاج لوصول الإمدادات بأسرع وقت».

الوضع الصحي في غزة صعب

وأشارت إلى أن الوضع الصحي صعب للغاية، وهناك شح في المستلزمات الطبية والأدوية، مثل أدوية أصحاب الأمراض المزمنة الضغط والسكري وأمراض القلب، فضلا عن الأدوات الجراحية والطبية والتخدير والمضادات الحيوية ومسكنات الآلام هناك نقص حاد فيها.