طبيبة: تعرض الإنسان للعقر أو الخدش من الحيوانات يسبب مشكلات صحية كبيرة

قالت الدكتورة آية علاء الدين، مدرب إسعافات أولية في الهلال الأحمر المصري، إنّ خربشة أي حيوان يمكن أنّ تؤدي إلى مشكلات صحية كبيرة، تصل إلى حد الموت.

الإسعافات الأولية لـ«عضة» الحيوانات

وأضافت علاء الدين، خلال لقائها ببرنامج السفيرة عزيزة المُذاع على فضائية دي إم سي من تقديم الإعلاميتين رضوى حسن ونهى عبدالعزيز، أنّ الجرح السطحي لـ«عضة الحيوان» يتم التعامل معه من خلال التطهير بتيار ماءٍ قوي أو محلول ملحي، أو تطهيرها بالماء والصابون ثم تغطيتها بغيار نظيف.

وذكرت أنّ «عضة» الحيوان إذا كانت عميقة، وبها نزيف، فلا بد من الضغط المباشر عليها حتى يتم الوصول إلى أحد المستشفيات، مواصلة: «لو عضة أو خربشة لازم الشخص يروح لأقرب مركز طبي لأخذ مصلين، مصل داء السعار ومصل التيتانوس، أو على حسب قرار الطبيب، لأن السعار خطير ونسبة الموت فيه تصل إلى 100%».

وتابعت: «لو الحيوان في البيت متطعم والتطعيمات مؤكدة ده كده أمان، لكن لو التطعيمات غير مؤكدة بالتحاليل الطبية، فحينها يصبح الخطر كبيرا كأي حيوان في الشارع».