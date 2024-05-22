فتاة تصاب بمرض نادر في عظامها بعد عضة القطة.. ما السبب؟

القطة من الحيوانات الأليفة التي يفضل الكثير تربيتها في المنازل، ولكن ربما يجهل البعض أنها قد تشكِّل خطرا كبيرا لحياتهم، وهذا ما حدث بالفعل مع فتاة برتغالية أصيبت بمرض نادر في العظام، ولكن يشاء القدر أن يتم علاجها والتعافي منه تماما بعد معاناة.

أصيبت الفتاة بعدوى بكتيرية تسمى «البرتونيلة» بسبب تعرضها للخدش من القطة وهي عبارة عن بكتيريا عصوية الشكل تعيش عن طريق الاختباء والتكاثر داخل خلايا أخرى، مثل الفيروسات، ولم تسبب خطورة لدى الأشخاص الأصحاء، ولكنها قد تكون خطيرة لدى أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة وفقا لما ذكره موقع «Gizmodo».

التوجه إلى المستشفى

كانت الفتاة تعاني من آلام شديدة في بطنها من الجهة اليمنى والحمى، وتوجهت على الفور إلى المستشفى، حيث في البداية لم يتمكنوا من العثور على سبب واضح وراء أعراضها التي تعاني منها، وبعد ذلك كشف الفحص الطبي عن وجود خراج على طول الأنسجة المحيطة بالحبل الشوكي، بالإضافة إلى تآكل العظام، حيث أفادت التقارير الطبية بأن القطة تسببت في نقل بكتيريا إلى فتاة.

أعراض الإصابة بمرض خدش القطة

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بحمى خدش القطة منها تضخم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي والحمى، فضلا عن التهاب العظام من المضاعفات النادرة للمرض، حيث تتراوح المعدلات المبلغ عنها بين 0.17% إلى 0.27% من الحالات المشخصة.

يُعد مرض خدش القطة «البرتونيلة» عبارة عن عدوى بكتيرية تنتقل عن طريق خدوش أو عضات أو من خلال لمس لعاب قط يكون مصابا بالمرض لجرح في الجلد أو العين، فهو يتسبب في تورم في الغدد الليمفاوية في منطقة الخدش وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك»، وقد يستغرق فترة تصل إلى عدة أشهر، وأيضا قد يسبب الحمى، التعب والضعف.