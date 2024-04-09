هددت حياة رجل كندي.. ما خطورة عضة الفأر وطرق التعامل معها؟

الخوف من الحشرات والقوارض يبدو منطقيا عندما تتعلق بحوادث غريبة منها، ففي كندا تعرض رجل مسن لعضة فأر عند خروجه من المرحاض، ما أدى إلى إصابته بعدوى خطيرة لم يكتشفها إلا بعد 18 يومًا من عض الفأر لإصبعيه، ونقل إلى وحدة العناية المركزة.

أعراض ومضاعفات عضة الفأر

بدأت الأعراض بالحمى وآلام الرأس واضطرابات الجهاز الهضمي ليكتشف الرجل الكندي إصابته بداء البريميات، وهي بكتيريا موجودة في بول الفئران حسب صحيفة «ديلي ميل» التي أوضحت أن الأطباء المعالجين رجحوا تلوث فم الفأر ببوله قبل أن يعض الرجل، ما أدى إلى انتقال البكتيريا مباشرةً إلى مجرى دمه، فيما يوضح الدكتور عمرو حداد، استشاري أمراض الباطنة في حديثه لـ«الوطن» مخاطر ومضاعفات عضة الفأر في النقاط الآتية:

1. تنتقل عدوى البريميات عند التعرض لعضة من فأر مُصاب بهذه البكتيريا، وينتج عنها تفاعلات حساسية تشمل أعراضها ارتفاع درجة الحرارة والغثيان.

2. يؤدي إهمال العلاج إلى عدة مضاعفات منها الإصابة بمتلازمة «الهنتافيروس» الرئوية، والتهاب السحايا وهي من الأمراض الفيروسية الخطيرة التي تنقلها الحيوانات للإنسان.

3. لا تسبب عضة الفأر ما يسمى بالسُعار مثل ما يحدث في بعض حالات التعرض لعضة الكلب، لكنها مع ذلك تمثل خطورة على صحة الإنسان وتصيبه بالبكتيريا والطفيليات التي تسبب تورم المفاصل والطفح الجلدي وآلام البطن.

التصرف الأمثل بعد التعرض لعضة الفأر

جميعنا معرضون لهذا الخطر لذلك ينصح «حداد» بضرورة اتباع الخطوات التالية لإنقاذ الموقف وتقليل الخطر:

1. تنظيف الجرح وتطهيره بالكحول وربطه بضمادة معقمة.

2. استشارة الطبيب لمعرفة مدى خطورة الحالة.

3. دهن مكان العضة بكريم أو مرهم مضاد حيوي.

4. يمثل تطعيم «التيتانوس» أفضل إجراء وقائي لضمان عدم الإصابة بمضاعفات عضة الفأر.