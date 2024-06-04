إحدى شركات الدفع «أونلاين» تطلب موظفين للتعيين.. قدّم الآن

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حاجة إحدى شركات الدفع «أونلاين» إلى موظفي خدمة عملاء للتعيين لديها داخل أفرعها في عدد من المحافظات المصرية، مقابل على حصول على راوتب مجزية، وعدد من المميزات الأخرى.

أماكن العمل

تقع مقرات العمل التابعة للشركة في الأماكن التالية:

الفيوم (يوسف الصديق).

الغربية (قطور).

المنوفية (الشهداء).

الإسماعيلية (التل الكبير).

متطلبات الوظيفة

يتطلب للقبول بتلك الوظيفة أن يكون المتقدم متوفرا فيه الشروط التالية:

• مؤهل عالٍ.

• ذكور وإناث.

• الحد الأقصى للسن 28 سنة.

• خبرة أو بدون خبرة.

• جيد في التواصل.

الحقوق والمميزات

يحصل المقبول بتلك الوظيفة على عدد من المميزات وهي كالتالي:

• راتب مجزٍ.

• عدد ساعات العمل 8 ساعات.

• يومان إجازة في الأسبوع.

• الجمعة والسبت.

• تأمين طبي.

• تأمين اجتماعي.

ويمكنك التقديم على هذه الوظيفة من خلال ملء الاستمارة عن طريق الدخول عليها من هنـــــــــا، ثم أدخل البيانات المطلوبة وهي: «الاسم - رقم الهاتف - رقم الواتساب - السن - المنطقة السكنية - المحافظة - المؤهل الدراسي - موقف التجنيد - اختيار الوظيفة - ذكر الخبرات - إدخال الإيميل - التوضيح إذا كان سبق لك التدريب - ذكر نوع التدريب إن كانت الإجابة بنعم».