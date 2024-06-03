وظائف شاغرة للطلاب والخريجين.. اعرف الشروط ورابط التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن حاجة إحدى شركات القطاع الخاص، إلى موظفي «كول سنتر» للعمل لديها مقابل الحصول على رواتب مجزية.

شروط العمل

وهناك عدد من المتطلبات التي يجب أن تتوفر فيمن يتقدم لهذه الوظيفة وهي كالتالي:

- موقف واضح من التجنيد.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة.

- مستوى جيد في اللغة.

- الوظائف متاحة للطلاب والخريجين.

المميزات والحقوق

يحصل المقبول بتلك الوظيفة على عدد من المميزات، وهي:

• المرتبات مجزي.

• تأمين طبي وتأمين اجتماعي.

• ساعات العمل: 8 ساعات متغيرة منها ساعة راحة.

• الإجازة الأسبوعية: يومين (متغيرين).

• الحصول على خط vpn.

• ترقيات بعد 6 شهور.

• مستوى اللغة: جيد.

التقديم على الوظيفة

ويمكنك التقديم على هذه الوظيفة عن طريق ملء الاستمارة التالية من هنـــــــا، ثم إدخال البيانات المطلوبة وهي: « الاسم - رقم الهاتف - رقم الواتساب - السن - المنطقة السكنية - المحافظة - المؤهل الدراسي - موقف التجنيد - اختيار الوظيفة - ذكر الخبرات - إدخال الإيميل - التوضيح إذا كان سبق لك التدريب - ذكر نوع التدريب إن كانت الإجابة بنعم».