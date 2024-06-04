محلل سياسي: انسحاب سموتيريش وبن غفير من الكنيست ينهي ائتلاف نتنياهو

أكد الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بات الآن في مأزق ولا يملك رفاهية اتخاذ القرارات وإنهاء الحرب على غزة قائلا: «نتنياهو مختطف من سموتيريش وبن غفير، وذلك لأنهما يملكان 14 كرسيا في الكنيست الإسرائيلي والائتلاف الخاص ببنيامين نتنياهو وإذا انسحبا ينهار الائتلاف وسيتم الدعوة إلى انتخابات جديدة بعد حل حكومة نتنياهو».

نتنياهو يطيل أمد الحرب حفاظا على حكومته

وأضاف شرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن بايدن أكد في تصريحاته أن نتنياهو يطيل أمد الحرب من أجل الحفاظ على حكومته، لافتًا إلى أن نتنياهو ينتظر عودة ترامب ويعمل على ذلك، فاللوبي الصهيوني والهيئات والجمعيات اليهودية ستدعم ترامب لأنها ترى أن ما قدمه ترامب لإسرائيل أفضل من بايدن.

المساندة الأمريكية لإسرائيل

وواصل: «صرح ترامب أن بايدن لم يحمي إسرائيل بما يكفي، والكونجرس الأمريكي يدعم إسرائيل بشكل كبير، وكل قرارات مساندة إسرائيل في الهيئات الأمريكية كاسحة وأغلبية ساحقة، وبايدن أوقف بعض أنواع القنابل ولكن لم يمنع وصول الأسلحة لإسرائيل».