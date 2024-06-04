موعد استطلاع هلال ذو الحجة 2024-1445.. وأول أيام عيد الأضحى

يتطلع المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى استطلاع هلال ذو الحجة 2024-1445 ومعرفة موعد عيد الأضحى المبارك، إذ جرى تجهيز الأضاحي استعدادا لتطبيق السنة المحببة، إلا أن البعض منهم قد لا يعلم موعد استطلاع هلال ذو الحجة 2024-1445 وهو ما توضحه دار الإفتاء تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

هلال ذو الحجة 2024-1445

وقالت دار الإفتاء المصرية في حديثها عن هلال ذو الحجة 2024-1445، إن الشهر المبارك وبيان موعد عيد الأضحى سيكون يوم الخميس 6 يونيو 2024، والموافق 29 ذو القعدة 1445 هـ، موضحة في بيان لها، أن موعد بداية شهر ذي الحجة وعيد الأضحى سيتم تحديده بعد صلاة مغرب الخميس المقبل، بعد أن يتم التأكد من رؤية الهلال.

ومع استطلاع هلال ذو الحجة 2024-1445، يتطلع المسلمون إلى معرفة متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة 2024، لما لها من فضل كبير وثواب عظيم، ويحرص المسلمون على الإكثار من الأعمال الطيبة فيها، والتي من المتوقع أن تبدأ من الجمعة 7 يونيه حتى السبت 15 من نفس الشهر وفقا للحسابات الفلكية، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة 1445هـ فلكيًّا يوم الجمعة 7 يونيو 2024، بينما وقفة عرفات لعام 1445 توافق السبت 15 من نفس الشهر، ليكون بذلك أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 16 يونيو 2024.

العشر الأوائل من ذي الحجة

ووفقا للحسابات الفلكية تكون العشر الأوائل من ذي الحجة في الأيام التالية:

الجمعة 7 يونيو 2024 ويوافق 1 ذي الحجة 1445 فلكيا.

السبت 8 يونيو 2024 ويوافق 2 ذي الحجة 1445 فلكيا.

الأحد 9 يونيو 2024 ويوافق 3 ذي الحجة 1445 فلكيا.

الإثنين 10 يونيو 2024 ويوافق 4 ذي الحجة 1445 فلكيا.

الثلاثاء 11 يونيو 2024 ويوافق 5 ذي الحجة 1445 فلكيا.

الأربعاء 12 يونيو 2024 ويوافق 6 ذي الحجة 1445 فلكيا.

الخميس 13 يونيو 2024 ويوافق 7 ذي الحجة 1445 فلكيا.

الجمعة 14 يونيو 2024 ويوافق 8 ذي الحجة 1445 فلكيا يوم التروية.

السبت 15 يونيو 2024 ويوافق 9 ذي الحجة 1445 يوم وقفة عرفات.

الأحد 16 يونيو 2024 ويوافق 10 ذي الحجة 1445 هـ، أول أيام عيد الأضحى المبارك.