خالد الجندي: «شكر الله» أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة (فيديو)

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عن فضل العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة.

وقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc، اليوم الثلاثاء، إن أفضل الأعمال الصالحة في العشر الأوائل من ذي الحجة هي الإقرار بالشكر لله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى أن الإقرار لله بالشكر هو سبب التلبية «لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة لك والملك.. لا شريك لك لبيك».

وأضاف: «النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر الأوائل من ذي الحجة)، فجر وظهر وعصر العشر الأوائل من ذي الحجة الأفضل في الكون".