«القليوبية» تطلق مبادرة للاحتفال بالعشر الأوائل من شهر ذي الحجة

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية اليوم، مبادرة «ليال عشر» احتفالًا بالعشر الأوئل من شهر ذي الحجة، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، الدكتور وليد فرماوي وكيل المديرية للشباب.

حضر أيضًا الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة، مديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة ولفيف من أعضاء ومسئولى مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وتأتى المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالقليوبية.

الابتهالات والإنشاد الديني

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وفقرات من الابتهالات والإنشاد الديني، قدمها أعضاء مراكز الشباب، ثم أعقبها كلمات ترحيبية وكلمة وندوة تثقيفية للشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف تناول فيها فضل العشر الاوائل من ذى الحجة وشرح لمناسك فريضة الحج .

نشر الوعي الديني بين النشء والشباب

ومن جانبه أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن مبادرة ليال عشر تهدف إلى نشر الوعي الديني بين النشء والشباب بأهمية وفضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة والتي تنطلق من أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف البرامج والأنشطة لتعظيم دور مراكز الشباب في بناء الشخصية المصرية وإعادة تشكيل الوعى لدى النشئ والشباب بما يتواكب مع طموحات ورؤية الدولة المصرية نحو المستقبل.

وأضاف الصبروط، بأن مبادرة ليال عشر تأتىي ضمن سلسلة كبيرة من المبادرات الشبابية والمجتمعية والدينية التى أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية خلال الآونة الأخيرة ومنها مبادرة كان خُلقُه القرآنَ لتكريم حفظة القرءان الكريم ومبادرة تجلى مولد الهادي احتفالا بالمولد النبوى الشريف، ومبادرة سدرة المنتهى احتفالا بذكري الاسراء والمعراج، مبادرة الأقصي بين الماضى والحاضر احتفالا بذكرى النصف من شهر شعبان وتحويل القبلة، مبادرة أمى تاجى احتفالا بعيد الام، والعديد من المبادرات المجتمعية التى تم تنفيذها فى الفترات السابقة وحققت نجاحا ومردودا إيجابيا بين النشئ والشباب.

وعلى جانب آخر، رحب فضيلة الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، بالحضور معربا عن سعادته بالتواجد وسط الشباب مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية فى نشر الوعى الثقافي والدينى لدى النشئ والشباب من خلال التعاون والتشبيك مع كافة المؤسسات المعنية بالعمل الشبابي والتثقيفى والتوعوي.

وتناول أبوالسعود، فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وشرح واف لفريضة الحج وشروطها، وموجباتها والحكمة من فرضها ومناسكها.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية على فضل هذه الأيام ولياليها انها أيام خير وبركة يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة، ومن فضل الله تعالى أن هيأ للمسلمين المواسم العظيمة، لتكون مغنما للطائعين، ومن أعظم هذه المواسم وأجلها ما شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا ألا وهي أيام عشر ذي الحجة، في هذه الأيام تتضاعف الحسنات إلى ثواب يزيد على ثواب المجاهدين

تستهدف المبادرة 500 شاب وفتاة بكل إدارة فرعية من خلال ندوة تثقيفية توعوية بفضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وأهمية النحر في شهر الحج و ذكرى فداء اسماعيل عليه السلام لنشر الوعي الديني والثقافي وتصحيح المفاهيم الدينية لدى النشء والشباب يذكر أن المبادرات المجتمعية والشبابية التى تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

تأتي المبادرة بهدف توسيع قاعدة الممارسة وزيادة عدد المترددين على الهيئات الشبابية والرياضية وتستهدف الاستمرارية فى التنفيذ لتعظيم الاستفادة حيث يتم تكرار وتعميم تلك المبادرات بشكل دورى بالإضافة للتأكيد على أن مراكز الشباب لايقتصر دورها على الرياضة فقط بل يمتد ويتنوع لكافة المجالات الثقافية والاجتماعية والدينية وكافة المحاور الخاصة ببناء وتشكيل الوعى والشخصية المتكاملة لدى النشء والشباب.