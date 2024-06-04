برلماني: ملف البنية التحتية يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة

قال النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة نابع من ثقة قوية في قدرته على إدارة زمام الأمور، وبمثابة تسطير عهد جديد ووثيقة نحو استكمال إنجازات الدولة المصرية نحو تحقيق رؤية 2030، وتحقيق البناء والتنمية المستدامة، ودعم خطة بناء الجمهورية الجديدة.

مسار الإصلاح الاقتصادي

وأكد «سوس»، في بيان له اليوم، أن تكليفات الرئيس السيسي وتوجيهاته باستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي مع العمل على الحد من التضخم وارتفاع الأسعار، واستمرار جهود دعم بناء الإنسان المصري، وتعزيز ملفات حماية الأمن القومي، يؤكد أن الحكومة الجديدة أمامها مهمة صعبة، خاصة وأنها تتولى الأمور في ظل تحديات وأزمات كبيرة تواجهها الدولة المصرية سواء فيما يتعلق بالملفات الخارجية أو الملفات الداخلية.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة الاهتمام بملفات التعليم والصحة، كونها الأولوية الأولى للمواطن المصري، وبدونها لن يستقيم قوام المجتمع وقوته، بالتعليم تبنى الأمم، والصحة تنعكس قوتها على قوة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني للبلاد، مطالبًا بضرورة استمرار جهود المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة و100 مليون صحة والقوافل الطبية التابعة لها، بالإضافة إلى ما يُقدمه التحالف الوطني وصندوق تحيا مصر من جهود ترفع الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة من الفئات الأكثر احتياجًا.

تأسيس الجمهورية الجديدة

كما طالب «سوس» بضرورة وضع ملف البنية التحتية على رأس الأولويات بما يتماشى مع رؤية الدولة لتأسيس الجمهورية الجديدة، والعمل على ضبط الأسواق، وتعزيز جهود توطين الصناعة والتصنيع الزراعي لتعزيز قيمة الناتج القومي المحلي وتوفير فرص عمل للشباب.