أمين الفتوى بدار الإفتاء: اغتنموا النفحات الإلهية في العشر الأوائل من ذي الحجة

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول كيفية التعرض للنفحات التي ذكرت في حديث «لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها»، وما هي أوقاتها.

نفحات الأيام المباركة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، «دي خصوصية الأوقات الشريفة بوجه عام، فهي مهبط للنفحات والأمداد الإلهية، كأن الدنيا بتمطر سواء تعرضت للمطر أو لم تتعرض، فالفيوضات كده كده نازلة في الأيام الشريفة».

وتابع: «الأيام الشريفة كلها نفحات ورحمات من الله سبحانه وتعالى فتعرضوا لها في العشر الأولى من ذي الحجة، والعشر الأواخر من شهر رمضان، والساعة الأخيرة من يوم الجمعة، فأمطار الرحمات موجودة طول العام فكل ما علينا هو التعرض لها».

تردد قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، عبر تردد 12054رأسي، وتقدم عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.