متحدث الحكومة: رئيس الوزراء وجه بسرعة الإفراج عن السلع الموجودة بالمواني

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أكد سرعة العمل على الإفراج عن البضائع من السلع الغذائية الموجودة في منظومة المهمل قبل انتهاء مدة صلاحيتها.

دعم جهود الدولة المتكاملة للنهوض بقطاع الصناعة

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء التقى اليوم أعضاء المجلس التصديري ومجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، بهدف دعم جهود الدولة المتكاملة للنهوض بقطاع الصناعة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على أن اللقاءات أكدت أهمية بلورة رؤية متكاملة بمستهدفات واضحة للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية، مؤكدا أن بعض رجال الصناعة طالبوا بصرف العائد بشكل دوري والحافز التصديري ومعالجة بعض الأوراق الروتينية وحوافز لبعض القطاعات.

سرعة العمل على الإفراج عن البضائع

وقال إن رئيس الوزراء أكد دعم برنامج الصادرات ومراجعة الإجراءات الخاصة بالبرنامج، إضافة إلى أنه طلب من رجال الصناعة رؤية متكاملة لأبرز المستهدفات ووعد بتنفيذها، كما أكد على سرعة العمل على الإفراج عن البضائع من السلع الغذائية الموجودة في منظومة المهمل قبل انتهاء مدة صلاحيتها.

وتابع أن حجم الإفراج الجمركي من أبريل الماضي حتى الآن بلغ 14 مليار دولار، ورئيس مجلس الوزراء تابع الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في المواني وتطبيق منظومة الشحن المسبق.

وأوضح أن «مدبولي» أكد ضرورة تعزيز حجم المعروض من البضائع في الأسواق وتوفير مدخلات الإنتاج، موضحا أن الأولوية في الإفراج الجمركي للسلع الأساسية والمواد الخام اللازمة للمنتجات الأساسية، لافتًا إلى أن الاجتماع استعرض قيم البضائع المسجلة والمعتمدة والمفرج عنها بالمواني الجمركية حتى 2 يونيو الجاري.