«أوكسا» تدعم استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 بعد غياب 36 عاما

وجه اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الأفريقية «أوكسا»، الدعوة إلى رؤساء الاتحادات الأفريقية الأولمبية والرياضية والنوعية في مصر لجلسة حوار تناقش دعم استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية المقررة في عام 2027، بعد إعلان فوزها بحق تنظيمها رسميا في وقت سابق.

وتأتي دعوة رئيس «أوكسا» لجلسة أولى تعقبها جلسات متتالية يشارك فيها رؤساء الاتحادات الأفريقية في كل اللعبات، بهدف وضع التصور الفني للمنافسات وتحديد طلبات المشاركة خاصة من الاتحادات الرياضية غير الأولمبية.

برمجة المنافسات القارية المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028

أكد اللواء أحمد ناصر، في بيان، أن الهدف الأول والأهم من هذا الاجتماع هو وضع برمجة المنافسات القارية المؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، لتكون من خلال الدورة الإفريقية، إذ تتم المنافسات قبل عام من الدورة الأولمبية، ما يمنح دورة مصر تميزا ويكسبها اهتماما إعلاميا وتسويقيا غير مسبوق، ويحقق للدولة المصرية كل أهدافها من وراء استضافة الدورة التي تعود لمصر بعد غياب 36 عاما، إذ كانت آخر مرة استضافت مصر فيها الدورة الأفريقية في عام 1991.