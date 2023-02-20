رئيس «الأوكسا» يوقع اتفاقية دورة الألعاب الإفريقية في غانا 2023

وقع اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية الإفريقية «الأوكسا» ومصطفى بيارق رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية «الانوكا»، على اتفاقية لاستضافة غانا دورة الالعاب الأفريقية 2023، وشهد مقر الاتحاد الافريقي السياسي في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا توقيع الاتفاقية بين الشركاء في التنظيم، بحضور نانا لكوفي إدو رئيس جمهورية غانا وموسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وميناتا المفوضة للشؤون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي السياسي ووزير الرياضة في غانا على تنظيم دورة الألعاب الإفريقية 2023.

بدء خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأفريقية في غضون أسبوعين

وجاء توقيع الاتفاقية بعد حسم رئيس جمهورية غانا، ورئيس الاتحاد الإفريقي الجدال الذي طال في إقامة الدورة، لتبدأ عجلة التنظيم فورا بغانا، وعلى ان يحدد الموعد النهائي لاقامة دورة الألعاب الأفريقية بواسطة الشركاء بحد اقصى اسبوعين بعد زيارة الشركاء لغانا والاضطلاع على الامكانات الموجودة وغيرها لتنظيم الدورة للوصول لدورة ناجحة رغم قصر الوقت.

ووجّه رئيس الأوكسا الشكر لاعضاء الجمعية العمومية من الاتحادات الرياضية الإفريقية على دورهم الفعال في حسم الجدال الذي كان قائما من أجل تنظيم الدورة، وعبر اللواء احمد ناصر عن سعادته لتحقيق قرار الجمعية العمومية للأوكسا بمشاركة الاتحادات في الدورة في منح اتحاد الاتحادات الرياضية الأوكسا حقوقه في إدارة الدورة فنياً مع باقي الشركاء.