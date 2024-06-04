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«القاهرة للدراسات»: زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

كتب:

أحمد العانوسي
09:48 م | الثلاثاء 04 يونيو 2024
برنامج مساء «DMC»

برنامج مساء «DMC»

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي يُستخدم لسد احتياجات الدولة، وهو عنوان الثقة في أي اقتصاد، وأحد أهم المؤشرات التي يستند إليها التصنيف الائتماني من قبل المؤسسات الدولية العالمية، وكذلك المؤسسات التي تسمى بـ«شركاء النجاح» مثل البنك الدولي.

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، مقدمة برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أن الاحتياطي النقدي يعد وسيلة لتخفيف الصدمات الخارجية والإقليمية، مثل أزمة جائحة كورونا والحرب في غزة.

وذكر أن الاحتياطي النقدي يقوي العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية، لافتًا إلى زيادة الاحتياطي خلال آخر شهرين إلى أكثر من 11 مليار دولار.

إجمالي المبالغ من صفقة رأس الحكمة

وواصل مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: «صفقة رأس الحكمة هي أحد أهم الأسباب لزيادة الاحتياطي المصري التي أدخلت إلى مصر 24 مليار دولار، إضافة إلى التنازل عن الوادئع الإماراتية قيمتها 11 مليار دولار، فكان إجمالي الصفقة 35 مليار دولار».

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بقلم أحمد العانوسي