كيف نجح «المركزي» في جذب 25.5 مليار جنيه من التنازل عن النقد الأجنبي؟

شهدت الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شركات الصرافة الحكومية التابعة لبنوك «الأهلي المصري»، و«مصر»، و«القاهرة»، للتنازل عن العملة الأجنبية، بحوالي 25 مليار و550 مليون جنيه منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، وفقا لما أعلن من مكاتب الصرافة الخاصة بهم.

حصيلة التنازلات من المصريين

وسجلت حصيلة التنازلات من المصريين في شركة الأهلي للصرافة، ما قيمته 14 مليار و310 ملايين جنيه، كما بلغت حصيلة التنازلات الواردة من شركة مصر للصرافة نحو 9 مليارات و900 مليون جنيه منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، ووصلت حصيلة التنازلات من شركة كايرو للصرافة نحو مليار و340 مليون جنيه.

صفقة رأس الحكمة

وقال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إنه منذ 23 فبراير، وهو تاريخ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة ثم ما جاء بعدها من اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ثم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار، أدى كل هذا إلى إعادة الانضباط إلى السوق المصرفي المصري، وكبح جماح السوق السوداء، مما ترتب عليه عودة الأموال الخارجة التي تدور خارج القطاع المصرفي «السوق الموازي» إلى البنوك مرة أخرى .

حرية سعر الصرف

وأكد «أنيس» أن حرية سعر الصرف أدت إلى إعادة الأمول إلى مصادرة الطبيعية، لذلك هناك إقبال كبير من المصريين على مكاتب الصرافة الحكومية وبشكل متصاعد مع عودة الانضباط الى السوق المصرفي.