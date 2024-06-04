قصواء الخلالي تكشف حقيقة تكليف محمود محيي الدين بتشكيل الحكومة الجديدة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إنه لم يتم مخاطبة محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أو تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو قامة كبيرة له قدره وتاريخه، وإقحامه في مثل هذه الأمور غير مقبول ويجب التوقف عنها.

وأضافت «قصواء» خلال تقديمها برنامج في «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية Cbc، أنه لم يتم النقاش مع أي شخصية الآن أو قبل ذلك سوى الدكتور مصطفى مدبولي لتشكيل الحكومة المرتقبة، وكل ما يتردد غير ذلك أكاذيب، «أؤكد من جديد أنه لا أحد يملك معلومات واضحة وحاسمة بشأن ملامح حكومة مدبولي المرتقبة».

وتابعت: «ندعم اختيار الدكتور مصطفى مدبولي بعد مجهوداته الفترة الماضية، خاصة بعد مشروع تطوير رأس الحكمة»، مشيرة إلى أنه كان هناك تصحيح مسار واضح.

وأكدت أنه هناك وزارات كثيرة لا بد من الانتباه الشديد في اختيار وزرائها الفترة المقبلة، ومن المنطقي رحيل 90% من الحكومة السابقة، والإبقاء على 10% فقط.