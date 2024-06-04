ارتفاع معدل توريد القمح لأكثر من 267 ألف طن بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، ارتفاع معدل توريد القمح في الصوامع والشون ومواقع التخزين، إلى أكثر من 267 ألف طن من الأقماح.

ارتفاع معدل توريد القمح في الدقهلية

وأشار وكيل تموين الدقهلية في بيان، إلى أن توريد الأقماح جاء كالآتي:

- 253329 طنا و21 كيلوجراما بجميع المواقع التخزينية بالمحافظة

- توريد 12559 طنا و46 كيلوجراما خارج المحافظة من أقماح المحافظة

- توريد 1568 طنا و923 كيلو أقماح محلية لإنتاج التقاوي، ليكون إجمالي ما جرى توريده لصالح شركات تسويق القمح بالمواقع التخزينية 267456 طنا و971 كيلو.

سعر القمح في الدقهلية في التوريد

وبلغ سعر أردب القمح في محافظة الدقهلية نحو:

- الأردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه

- والأردب درجة نقاوة 23 بـ 1950 جنيها

- والأردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه.

وأوضح «دايرة» أن المتابعة تجري بشكر مستمر داخل مديرية التموين عن توريد القمح من خلال التواصل المستمر بين غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بالتوريد في المديرية والصوامع ومواقع التخزين والشون في نحو 17 إدارة على مستوى المحافظة.

وكشف عن توفير نحو 37 صومعة وموقع تخزيني داخل المحافظة هذا العام لاستيعاب كميات التوريد من القمح من المزارعين بمختلف درجات النقاوة.