رئيس الوزراء: رفعنا حافز توريد القمح لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز المدعم

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه خلال السنة المالية 2022 - 2023 كان سعر إردب القمح 1100 نتيجة للظروف الاقتصادية التي كانت تواجه العالم بأكمله وليس مصر فقط، وجرى زيادته حاليا إلى 2000 جنيه.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته بالمؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بالإسكندرية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر رفعت حافز توريد القمح بهدف تشجيع الفلاح على الترويد لأنه يمثل من 35 إلى 40% من احتياجات القمح للخبز المدعم.

وأشار إلى أن وزارة المالية دفعت حتى هذه اللحظة للفلاح 40 مليار جنيه بخلاف القمح الذي نستورده بالدولار حتى نكمل به منظومة الخبز، مؤكدا أن حجم دعم رغيف الخبز يتخطى الـ100 مليار جنيه، ما يمثل دعما حقيقيا لرغيف الخبز.