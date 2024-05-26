ارتفاع معدل توريد القمح إلى 265 ألف طن في 37 موقعا تخزينيا بالدقهلية

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، ارتفاع معدل توريد القمح في المراكز والصوامع والشون إلى 265 ألف طن قمح حتى اليوم بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لفتح نقاط استلام القمح لاستقبال القمح المحلي موسم 2024.

ارتفاع معدل توريد القمح بالدقهلية

وأشار إلى أن معدل ارتفاع توريد القمح بالدقهلية إلى الآتي:

- 251115 طنا و132 كجم قمح بجميع المواقع التخزينية بالدقهلية.

- توريد 12559 طنا و46 كجم خارج المحافظة من أقماح المحافظة.

- توريد 1538 طنا و303 كجم أقماح محلية لإنتاج التقاوي.

ليكون إجمالي ما تم توريده لصالح شركات تسويق القمح بالمواقع التخزينية 265212 طنا و481 كجم قمح.

سعر أردب القمح بالدقهلية

وأشار إلى أنه تم تحديد أسعار شراء القمح موسم 2024 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية سعر الأردب نقاوة 23.5 بـ2000 جنيه، والأردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيها، والأردب درجة نقاوة 22.50 بـ1900 جنيه، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط ولا تقل عن درجة نظافة 22.5 قيراط.