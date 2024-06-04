نشأت الديهي: تصريحات «بن غفير» دعوة صريحة للتجويع والإبادة الجماعية في غزة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير الأمن القومي لدولة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تحدث عن اقتحام المسجد الأقصى غدًا، معقبًا: «هذا الرجل يريد إشعال المنطقة».

وتابع خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «TeN»، بأن وزير الأمن القومي اقترح وقف المساعدات لقطاع غزة لمدة شهرين للضغط على الفصائل الفلسطينية، متسائلاً: «هل يقبل القانون الدولي أن يصدر من هذا الوزير مثل هذه التصريحات؟، هذه دعوة صريحة للتجويع والإبادة الجماعية بشكل معلن».

لفت إلى أن الحرائق تشتعل في شمال دولة الاحتلال والتهمت ما يقرب من 400 فدان، وأدت لإصابة 11 شخصًا، مشيرًا إلى أن هذه الحرائق ناتجة من صواريخ «حزب الله» التي تجتاح شمال دولة الاحتلال.