خبير شؤون إسرائيلية: خطاب بايدن أحدث تخبطا كبيرا داخل حكومة نتنياهو

قال علي الأعور، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن تمثيل حزب «إسرائيل بيتنا» في الكنيست بزعامة أفيجدور ليبرمان أقل من حزبي وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وبالتالي إذا خرجا من الحكومة فلن يستطيع «ليبرمان» أن يغطي الـ61 مقعدا التي يحتاجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحفاظ على حكومته.

«الأعور»: استطلاعات الرأي أعطت لـ«ليبرمان» أكثر مما يستحق

وأضاف «الأعور»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن استطلاعات الرأي أعطت لـ«ليبرمان» أكثر بكثير مما يستحق، مرجحا أن يظل جزءا من اليمين الإسرائيلي، لكن تأثيره لن يكون مثل حزب الليكود أو اليمين الذي يريد تشكيله حاليا نفتالي بينيت، وهو في قمة اليمين.

وأشار خبير الشؤون الإسرائيلية إلى أن «ليبرمان» كان وزير دفاع في حكومة سابقة لنتنياهو، ولم يقدم أي شيء وقدم استقالته، مردفًا: «حزب الليكود عندما قال إنه لم يقدم عرضا على ليبرمان، هذه الحقيقة بالفعل، على اعتبار أن الجميع الآن في داخل إسرائيل يستعد لحملة انتخابية لأنهم يعلمون أن اليوم التالي للحرب على غزة هو الذهاب للانتخابات المبكرة، وخطاب بايدن سبب تخبطا كبيرا في حكومة نتنياهو».