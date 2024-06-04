أستاذ تاريخ: المؤامرات الخارجية أجهضت مشروع محمد علي التنموي في مصر

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث، إن محمد علي صاحب أول تجربة تنمية في مصر خلال العصر الحديث، حيث اعتمدت على التعليم والتنمية الاقتصادية، والتوسع في المجال الصناعي، ونجح اقتصاديًا بصورة كبيرة، ولذلك يُطلق عليه «باني مصر الحديثة»، ولكن المؤامرات الخارجية أفشلت هذه التجربة.

وتابع «شقرة»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «TEN»، أن معاهدة 1840 كانت مؤامرة على مصر، حيث أدت لتحجيم الدولة المصرية بصورة كبيرة، مضيفًا أن الخديوي إسماعيل عُزل من حكم مصر بسبب امتلاكه مشروع تنموي كبير.

نهب مصر في فترة الاستعمار البريطاني

وذكر «شقرة»، أن فترة الاستعمار البريطاني شهدت نهبًا اقتصاديًا بصورة مستمرة، مما أدى لوقف تراكم رؤوس الاموال في مصر، مشيرًا إلى أن أوروبا الموجودة حاليًا بُنيت بسبب تراكم رؤوس الاموال التي نُهبت من المستعمرات في أفريقيا.

ولفت «شقرة» إلى أن ثورة 23 يوليو نجحت في طرد المستعمر البريطاني وإحداث تجربة اقتصادية، ولكن الاستهداف الخارجي لمصر أفشل هذه التجربة، حيث تعرضت مصر لحصار اقتصادي لضرب تجربة جمال عبد الناصر في التنمية والتحديث.