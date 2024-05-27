إنعام محمد علي: مسلسل «ضمير أبلة حكمت» كُتب من أجل الفنانة فاتن حمامة

قالت المخرجة إنعام محمد علي، إن أول ظهور للفنانة فاتن حمامة على شاشة التلفزيون في الدراما المصرية كان من خلال مسلسل «ضمير أبلة حكمت» عام 1991، موضحة أنها عندما عرضت عليها هذا المسلسل شعرت أن لديها الرغبة في الظهور على شاشة التليفزيون، ولكنها في البداية لم توافق على هذا العمل وأخذت بعض الوقت إذ كان لديها بعض القلق تجاه عمل درامي.

مسلسل ضمير أبلة حكمت بطولة فاتن حمامة

أضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع على قناة «dmc» من تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبد العزيز، بمناسبة ذكرى ميلاد الفنانة القديرة فاتن حمامة: «كان بقالها 50 سنة سينما، وأول مرة تظهر على التليفزيون كان بالنسبة لها مغامرة كبيرة».

أشارت إلى أن الفنانة فاتن حمامة كانت تريد مسلسلا يتناول القيم الراقية والأخلاق النبيلة، وسلوكيات وتعليم راقي، حتى تساعد الشباب الواعدة في هذه الفترة لذلك اخرجت هذا المسلسل، موضحة أن مسلسل «ضمير أبلة حكمت» كتب خصيصاً من أجل الفنانة فاتن حمامة.