12 مشهدا من حرائق إسرائيل.. إصابة 11 وتدمير 2400 فدان وإخلاء مستوطنات

تشهد إسرائيل حرائق ممتدة منذ يومين في المناطق المفتوحة والغابات الفلسطينية المحتلة، وبعدما نجحت فرق الدفاع المدني الإسرائيلية في السيطرة عليها اشتعلت مرة أخرى بعدما انفجر صاروخ إسرائيلي فيها عن طريق الخطأ.

ونستعرض أبرز مشاهد الحرائق حسبما نشرها موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطق باللغة الإنجليزية، فيما يلي:

مشاهد من حرائق إسرائيل

1- تسبب صاروخ إسرائيلي انفجر خطأ في إصابة جندي احتياطي إسرائيلي بجروح متوسطة إذ أٌطلق بعد تحديد هدف جوي مشبوه في الشمال.

2- أدت شظايا الصاروخ الاعتراضي إلى اندلاع حريق في غابة بيريا قرب صفدن.

3- بحلول ظهر اليوم، كانت 10 فرق إطفاء، إلى جانب طائرة إطفاء تعمل على إخماد الحريق، بحسب خدمات الإطفاء والإنقاذ.

4- وفقًا لهيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، التهمت حرائق الغابات أكثر من 2470 فدانًا في المناطق المفتوحة، بما في ذلك بعض مناطق المحميات الطبيعية.

5- أجلت سلطات الاحتلال المستعمرين من المناطق المجاورة للحرائق وأخلت المستوطنات المجاورة لأماكن الحريق.

6- أصيب 11 شخصًا بالاختناق جراء استنشاق الدخان، وتضرر منزل واحد على الأقل بسبب النيران

7- قالت خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية خلال الليل إن أكثر من 30 طاقم إطفاء يعملون على إخماد الحرائق، ما أدى إلى إغلاق العديد من الطرق الرئيسية في منطقة الجليل.

8- أخلت سلطات الاحتلال مستوطنات كريات شمونة، وانتشر رجال الإطفاء في أنحاء المستوطنة للسيطرة على النيران وحمايتها من الوصول إلى المنازل، واشتعلت النيران في عدة ساحات وعريشة وسقف منزل واحد على الأقل.

9- وصلت ألسنة النيران إلى مستوطنة كيبوتس كفار جلعادي وعدد من المستوطنات الأخرى والتي تم إخلاؤها.

10- موجة الحر الشديدة التي تغطي المنطقة تسببت في اشتعال حرائق إسرائيل بشكل أكبر.

11- ساعد جيش الاحتلال في جهود مكافحة الحرائق وأصيب 6 من جنود الاحتياط بجروح طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى.

12- رئيس الوزراء أجرى تقييما مع كبار المسؤولين الأمنيين حول التطورات في شمال إسرائيل وتم إطلاعه على جهود مكافحة الحرائق.