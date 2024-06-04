وزير العمل يلتقي نظيرته الفلسطينية لبحث تعزيز التعاون في الملفات المشتركة

التقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بقصر الأمم المتحدة، وزيرة العمل الفلسطينية الدكتورة إيناس العطاري، وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في شؤون العمل بين البلدين الشقيقين.

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وانعقد اللقاء مساء اليوم على هامش المشاركة في الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف، بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، ووجهت خلاله الوزيرة الفلسطينية الشكر والتقدير إلى الدولة المصرية على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، ورفض محاولات تصفيتها، وبذل كل الجهود من أجل مرور القوافل الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الواقع تحت العدوان والاحتلال..

وفي سياق ملف العمل أكدت أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الوزارتين في المجالات المشتركة، خاصة التدريب المهني وتشريعات العمل.

دعم الحق الفلسطيني

ورحب وزير العمل بالتعاون المستمر مع وزارة العمل الفلسطينية في عدة مجالات، مؤكدا موقف مصر الثابت في دعم الحق الفلسطيني، واستعداد وزارة العمل المصرية لتقديم كل أشكال التعاون مع مثيلتها الفلسطينية.