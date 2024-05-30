وزير العمل يتفقد مركزي تدريب مشروع مهني ويحاور المتدربين

تفقد حسن شحاتة، وزير العمل، مركزي تدريب مهني «النموذج للتدريب بالقاهرة، و6 أكتوبر للتنمية البشرية بالجيزة»؛ لمتابعة اختبارات تخرج المتدربين من دفعة 2024، وسير العملية التدريبية، كنموذج لمراكز التدريب المهني الخاصة التي حصلت على «رخص دائمة».

وانضمت للعمل في مشروع «مهني 2030»، الذي أطلقته الوزارة في يناير الماضي، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتطوير منظومة التدريب المهني، ولتدريب الشباب، وتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

الالتزام بكل الشروط المطلوبة داخل المراكز الخاصة

واطمأن الوزير شحاتة على سير العملية التدريبية، والالتزام بكل الشروط المطلوبة داخل المراكز الخاصة.

وأجرى حوارات مع متدربين من طلبة وخريجين جدد، واستمع إلى وجهة نظرهم في مهني 2030، حيث وجهوا الشكر والتقدير إلى وزارة العمل على «المشروع»، الذي يؤهلهم لسوق العمل بشهادة قياس مهارة ومزاولة المهنة، وحث الوزير المتدربين على على الجهود والالتزام أثناء تلقي الدورات التدريبية.