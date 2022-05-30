مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله بمشاركة مصر و176 دولة في جنيف

يواصل مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته العاشرة بعد المائة لليوم الثاني على التوالي بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية، جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث «الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال»، وتستمر أعمال الدورة حتى 11 يونيو المقبل.

أقل البلدان نمواً.. الأزمة والتحول الهيكلي

ويرأس وفد مصر في المؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، ويلقي كلمة الحكومة المصرية في الجلسة العامة للمؤتمر، منتصف الأسبوع المقبل بقصر الأمم المتحدة، وسيقوم خلالها بالتعليق على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي «جاي رايدر»، حول موضوع «أقل البلدان نمواً -الأزمة والتحول الهيكلي»، فضلا عن ملحق حول وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة، وكذلك تقرير حول العمل المنفذ بواسطة مجلس الإدارة.

وقال الوزير إنّ لجنة المعايير المنبثقة عن المؤتمر سوف تعقد اجتماعها اليوم لعرض تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات لعام 2022، وتضم اللجنة 20 عضوا من خبراء القانون البارزين على المستوى الوطني والدولي.

العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي

كما تناقش لجان المؤتمر الموضوعات الأساسية ومنها العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي، والهدف الاستراتيجي حول التشغيل في إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية حول العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، والعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني «مناقشة عامة»، فضلا عن لجنة معايير التدريب.

وكانت المجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة الحالية عقدت الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة بمقر منظمة العمل الدولية لمناقشة بنود جدول أعمال الدورة، وترأس الاجتماع وزير القوي العاملة محمد سعفان، بحضور فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، وربا جرادات المدير العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، والسفير ياسر حسن مستشار مدير عام منظمة العمل الدولية.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير أعرب عن سعادته برئاسة اجتماعات وأنشطة المجموعة العربية التي تعقدها منظمة العمل العربية على هامش أعمال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي للعام الحالي.

تضافر الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات في مطالبات العمل والعمال

وأكد «سعفان»، أن هذا الاجتماع المهم يهدف إلى التحاور وتبادل وجهات النظر والتعاون والتوافق فيما بين الوفود العربية بشأن الموضوعات التي تدخل ضمن اهتمامات البلدان العربية ومصالحها المشتركة وتضافر الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات في مطالبات العمل والعمال والتنمية الشاملة لصالح المجتمعات العربية.

وقال «سعفان»، إن منظمة العمل العربية تقوم بالمتابعة المستمرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وبوجه خاص الجهود المبذولة للترويج ودعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي أصبح في أمس الحاجة إلى الدعم العربي أولا ثم الدولي لتمكينه من أداء وظيفته السامية لتوفير فرص العمل اللائق في فلسطين، مع التأكيد على قرارات الأجهزة الدستورية لمنظمة العمل العربية، ذات العلاقة بتلبية الاحتياجات التنمية لأشقائنا الفلسطينيين.

ونوه الوزير، عن حسن الإعداد والتحضير لعقد الملتقى السنوي التضامني وتوفير جميع مقومات النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منه في طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والبلدان العربية المحتلة.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن وزير القوي العاملة في ختام المداخلة وجه الشكر والتقدير للحضور على المشاركة الفعالة في هذا الاجتماع وعلى المساهمة الإيجابية في الدفاع عن المصالح العربية لدى منظمة العمل الدولية في إطار رؤية عربية مشتركة حول احتياجات وتطلعات البلدان العربية في مجالات التنمية المستدامة.

ووجه الوزير الشكر لمدير منظمة العمل العربية فايز المطيري وفريقه المساعد علي جهوده المتواصلة لتعزيز ودعم التنسيق والتعاون فيما بين الوفود العربية وعلى حسن الإعداد والتحضير لتنظيم الأنشطة العربية على هامش دورة مؤتمر العمل الدولي وتوفير الوثائق الخاصة بهذه الأنشطة.

دعم المطالب الفلسطينية ومتابعة برامج التعاون الإنمائي لصالح فلسطين

ومن جانبه استعرض المطيري الموضوعات المطروحة للنقاش، ومنها دعم المطالب الفلسطينية، ومتابعة برامج التعاون الإنمائي لصالح فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، والتوسع في استخدام اللغة العربية في منظمة العمل الدولية، وذلك بعد أن تلاحظ عدم ترجمة العديد من الوثائق بما فيها قرارات مجلس الإدارة والمؤتمر.

ووجه المطيري الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة محمد سعفان، على حسن إدارته للاجتماع، والمشاركة الفعال من جانب الحضور والمداخلات القيمة بشأن المسائل ذات الأولوية والاهتمام المشترك للبلدان العربية، والدعم المتواصل لمنظمة العمل العربية.

ومن جانبها استعرض «ربا جرادات»، البرامج التي تم تخصيصها للبلدان العربية وخاصة برامج الدعم لفلسطين والأشقاء في الأراضي العربية المحتلة الأخرى.

وفي نفس السياق استعرض السفير ياسر حسن، رؤية المدير العام لمنظمة العمل الدولية الجديد «جيلبرت هونجبو»، مؤكدا أن سياسة المنظمة لن تتغير كثيرا وسوف تسير على نهجها للصالح العام، مشيرا إلى شكل لجنة انتقالية للاستلام من المدير العام «جاي رايدر».

وعرض السفير أهم الموضوعات المعروضة على جدول أعمال المؤتمر، ومنها بنود أساسية، و4 بنود فنية منها تعديل الإعلان 1998 لإدراج السلامة والصحة في مكان العمل وتعودان بفوائد جمة على الإنسان والاقتصاد وتسيران جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادي الشامل.

لجنة لمتابعة أعمال اللجان المنبثقة عن المؤتمر

وفي ختام أعمال اجتماع المجموعة العربية تم تشكيل لجنة التنسيق المكلفة بمتابعة أعمال اللجان المنبثقة عن المؤتمر من فريق الحكومات عن مصر هلال مأمون، والعراق علي الشاوي، وعن أصحاب أعمال مصر، سيد ترك، عبد الغني الصايغ، السعودية، ومن فريق العمال، فواز فلاح المطيري، السعودية، وهادية عرفاوي، تونس، وعبد الستار دبنوس، العمال.

كما تم تشكيل لجنة الصياغة المكلفة بإعداد الصيغة النهائية ملاحظات المجموعة العربية على ملحق تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي حول أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة، من فريق الحكومات هلال مأمون، مصر، عبد الله الرشيد، الكويت، وسالم المرزوقي، قطر، وعبد الكريم فراغمه، فلسطين، وعبد الله العتيبي، السعودية، وعن فريق أصحاب الأعمال سرور الزهوي، الإمارات، ودانه العلمي، السعودية، وعن فريق العمال الدكتور فيحان العتيبي، السعودية، وطلال العليمي، سوريا، ويوسف علا كوش، المغرب.