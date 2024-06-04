قصواء الخلالي: الكهرباء والبترول أعلنتا عدم زيادة ساعات تخفيف الأحمال واليوم حدث العكس

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن وزيري الكهرباء والبترول أعلنا سابقًا أنه لن تكون هناك زيادة في ساعات تخفيف أحمال الكهرباء، لكن الواقع اليوم عكس ذلك، بعد قطع الكهرباء في المحافظات لوقت أطول من السابق.

أضافت خلال تقديم برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «cbc»، إننا ندرك حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية ولكن على الحكومة التوقف عن سياسة الغموض والصمت ولا بد أن تمتلك القدرة على المواجهة، وأن الرئيس السيسي يتحدث للمواطنين على الهواء بكل شفافية، لكن الحكومة مستمرة في صمتها رغم توجيهات الرئيس لها بالمكاشفة مع المصريين.

وأردفت أن وزارتي البترول والكهرباء أعلنتا أن زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية، متسائلة: «ماذا لو تكرر الأمر غدًا؟، مطالبة الحكومة بشرح هذه الأمور للمواطنين ومخاطبتهم، لأن الموضوع مهم ويشغل الجميع»، موضحة أن مسؤولية الدولة يتحملها رجالها ومسؤولوها، ونحن نقوم بدورنا في نقل المعلومات».