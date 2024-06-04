رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قصواء الخلالي: الكهرباء والبترول أعلنتا عدم زيادة ساعات تخفيف الأحمال واليوم حدث العكس

كتب:

حسن سمير
11:05 م | الثلاثاء 04 يونيو 2024
الإعلامية قصواء الخلالي

الإعلامية قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن وزيري الكهرباء والبترول أعلنا سابقًا أنه لن تكون هناك زيادة في ساعات تخفيف أحمال الكهرباء، لكن الواقع اليوم عكس ذلك، بعد قطع الكهرباء في المحافظات لوقت أطول من السابق.

أضافت خلال تقديم برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «cbc»، إننا ندرك حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية ولكن على الحكومة التوقف عن سياسة الغموض والصمت ولا بد أن تمتلك القدرة على المواجهة، وأن الرئيس السيسي يتحدث للمواطنين على الهواء بكل شفافية، لكن الحكومة مستمرة في صمتها رغم توجيهات الرئيس لها بالمكاشفة مع المصريين.

وأردفت أن وزارتي البترول والكهرباء أعلنتا أن زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية، متسائلة: «ماذا لو تكرر الأمر غدًا؟، مطالبة الحكومة بشرح هذه الأمور للمواطنين ومخاطبتهم، لأن الموضوع مهم ويشغل الجميع»، موضحة أن مسؤولية الدولة يتحملها رجالها ومسؤولوها، ونحن نقوم بدورنا في نقل المعلومات».

اقرأ المزيد:

إنجازات «الكهرباء» في 10 سنوات.. إنشاء محطات عملاقة وتحقيق احتياطي آمن

طرق سداد فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو 2024 أونلاين

«الكهرباء»: العمل يسير وفق استراتيجية 2030 لتلبية متطلبات التنمية المستدامة

تاريخ وزارة الكهرباء في مصر.. تأسست عام 1964
بقلم حسن سمير