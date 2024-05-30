 متحدث الوزراء: خطة سنوية على مدار 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حول خطة رفع الدعم عن الكهرباء: إنه سيتم البدء في وضع خطة سنوية على مدار 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيا وسيتم مراعاة محدودي الدخل».

وتابع أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بـ200 مستثمر عالمي من 110 شركات استثمارية في قطاعات مختلفة، يأتي في إطار الحرص الدائم على جذب الاستمثار الأجبنية والترويج للمناخ الاستثماري، والحرص على التواصل مع أكبر عدد ممكن من المستثمرين.

200 مستثمر عالمي

واوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، إن الـ200 مستثمر يمثلون 110 شركات في قطاعات مختلفة من عدة دول، بينها دول عربية وأفريقية وأمريكية، والاجتماع هام في ظل ما تضمنه من شرح للخطوات الإصلاح التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية.

كما أشار إلى أن الاجتماع شهد شرح الفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين، وهناك تواصل مع المستثمرين في حالة رغبة أي مستثمر في مزيد من التفاصيل عن استثمار أو صناعة معينة، مشددًا على أن الحكومة تسعى لدعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في إجنمالى استثمارات الدولة لـ 65% خلال الـ 3 سنوات المقبلة.