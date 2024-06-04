متحدث «الصحة» يحذر من تناول سمكة الأرنب: شديدة السُمية وليس لها مصل

حذر الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، من سمكة الأرنب، موضحا أنها تسبب التسمم والوفاة في 6 ساعات، «هي سمكة قديمة معروفة وشديدة السمية ويمنع بيعها وأكلها منذ عام 2013، وهو قرار لوزير التموين منذ 11 عاما بالقرار رقم 665 لعام 2013، بمنع الاتجار أو الحيازة أو التداول لسمكة الأرنب».

تحذير من سمكة الأرنب

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج « كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، «بالإضافة لقرار قديم عام 1991 بمنع صيدها وأن هذه السمكة موجودة منذ فترة طويلة وهناك منع للتعامل معها، وتحذير مستمر من أكلها، لما لها من سمية شديدة، لافتاً إلى أن بعض التجار من غير الملتزمين قد يقومون بصيدها وبيعها، لذا كان من المهم تذكير الناس بمدى سميتها وضررها».

وعن كيفية اكتشافها وتمييزها قال: «شكلها واضح والناس عارفاه، ونقوم بنشر صورتها في المنشورات التوعوية، وهناك حملات مكثفة على المطاعم والمحال للتأكد من عدم تداولها عبر قطاع الطب الوقائي وهيئة الغذاء المصرية للتأكد من مأمونية الطعام المقدم للمواطنين».

أعراض الإصابة بتسمم سمكة الأرنب

وأكد «عبدالغفار» أن أعراض الإصابة تظهر خلال 20 دقيقة في معظم الأحيان، وفي أحيان نادرة على مدار يومين، ومن أهم أعراضها الغثيان والإسهال وضعف في العضلات وانخفاض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وإحساس بالتنميل وصعوبة في التنفس، وأحيانا عدم القدرة على التنفس، وقد تصل للغيبوبة والوفاة، حيث إن السم الموجود بها لا يوجد له مصل حتى الآن.