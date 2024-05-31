تحذير خطير من سمكة الأرنب السامة.. تباع فيليه ويصعب تمييزها

حذّرت مديريات الصحة في عدد من المحافظات، من تناول سمكة الأرنب، لاحتوائها على سم قاتل يجعلها من أخطر الأسماك على وجه الأرض، وذلك بعد اكتشاف تداولها في الأسواق المحلية على شكل فيليه.

وصرّحت الدكتورة مها غانم، مديرة مركز السموم في جامعة الإسكندرية، بأنّ سمكة الأرنب، المعروفة أيضًا باسم «القُراض» أو «السمكة المنتفخة»، تحتوي على السم في عدد من أجزائها، ويتمركز سمها القاتل في البطارخ والأحشاء والجلد والكبد.

كيف تتعرف على سمكة الأرنب؟

كشفت الطبيبة المختصة في علم السموم أن سمكة الأرنب تتميز بجلدها الرمادي وأسنانها الحادة المدببة التي تشبه أسنان الأرنب، ومن هنا جاءت تسميتها وعندما تشعر بالخوف، تنتفخ هذه السمكة، مما يجعلها سهلة التمييز.

تباع على شكل سمك فيليه

وأوضحت «غانم» في تصريحات لـ«الوطن» أن بعض تجار الأسماك يبيعون سمكة الأرنب في شكل «فيليه» بعد إزالة الأحشاء والبطارخ، مما يجعل من الصعب على المستهلكين تمييزها عن الأنواع الآمنة.

لماذا سمكة الأرنب قاتلة؟

تقول «غنيم» إن سمكة الأرنب تحتوي على غدد سامة تُعرف باسم «تيترودوتوكسين» وهي أقوى 1200 مرة من السيانيد، ولا يوجد ترياق معروف لهذا السم، مما يجعل التسمم به قاتلاً في غضون ساعات قليلة.

إجراءات حاسمة لمنع انتشار سمكة الأرنب

ويحظر صيد وتداول وبيع سمكة الأرنب في الأسواق حيث شددت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية على حظر صيد وحِيازة وتَداول وبيع هذه الأسماك في منطقتي خليج السويس والبحر الأحمر، وذلك لحماية صحة المواطنين.

تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق

وتكثف المديريات الصحية في المحافظات حملاتها الرقابية على أسواق الأسماك؛ للتأكد من عدم تواجد سمكة الأرنب، ومنع بيعها بأي شكل من الأشكال.

مديريات الصحة تحذر من شراء وتناول وصيد سمكة الأرنب

وأصدرت مديرية الصحة بالإسكندرية، بيانًا تحذيريًا للمواطنين من مخاطر شراء وتداول وتناول سمكة الأرنب، وذلك لسميتها العالية وعدم وجود مصل مضاد لها.

كما شددت المديرية على ضرورة الامتناع عن شراء هذه السمكة بأي شكل من الأشكال، سواء كانت كاملة أو مقطعة إلى شرائح، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وحذرت مديرية الصحة بأسيوط المواطنين من خطورة تناول أو صيد سمكة الأرنب، مؤكدة على سميتها الشديدة التي تُسبب الوفاة، وعدم وجود أي مصل للشفاء من سمها.

وأصدرت مديرية الصحة بسوهاج تحذيرات من سمكة الأرنب السامة، حيث حذرت المواطنين من شراءها أو تناولها، لكونها تتسبب في الوفاة خلال 6 إلى 8 ساعات فقط من تناولها.