تعرف على شكل سمكة الأرنب السامة.. «افحص هذا الجزء من الفم جيدا»

سمك «فيليه» مُجمد، يُباع في الأسواق المحلية بين أنواع الأسماك الأخرى، اكتشفت المديريات الصحية أنّه سام ويفتك بجسم الإنسان خلال 30 دقيقة من تناوله، فأصدرت تحذيرات عدة للمواطنين من تناوله، خاصة أنّ هذا النوع من الأسماك يعتبر من أشهر المأكولات البحرية السامة التي يُحظر صيدها وتناولها، لذا يرغب كثيرون في معرفة شكل سمكة الأرنب.

شكل سمكة الأرنب

الدكتورة نهلة حسام الدين، الباحثة في أمراض الأحياء المائية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أوضحت خلال حديثها لـ«الوطن» شكل سمكة الأرنب السامة خاصة وأنّها تتخفي بين سمك البساريا الصغير، وشددت على ضرورة الحذر من تناول الأسماك الفيليه المجمدة مجهولة المصدر التي تباع في الأسواق، إذ تتميز سمكة الأرنب بأنّ لها قواطع أمامية تشبه أسنان الأرنب إضافة إلى الكيس الجلدي الموجود داخلها ويمتد من أسفل الفم حتى البطن، وعندما لا تستخدمه السمكة في الخداع يكون عبارة عن زائدة جلدية، وأحيانا نجده منتفخًا إذا ما استخدمته في الدفاع عن نفسها.

وتقول الدكتورة نهلة حسام الدين في وصف شكل سمكة الأرنب: «هي شكلها مميز لها ما يشبه الجراب أو الكيس متدلي من بطنها لأنّها عند الخطر بتنفخ هذا الكيس وتتحول لما يشبه الكورة، افرزوا البساريا كويس واغسلوها وبشدد على فتح بطنها وتنظيفها لأنّ أغلب الناس للأسف بتقليها زي ما هي دون تنظيف معتمدين على صغر حجمها وإن ممكن ميكونش فيها طفيليات داخلية».

أضرار سمكة الأرنب السامة

وبحسب الدكتورة نهلة حسام الدين، يعتبر سم سمكة الأرنب من أشد السموم فتكًا، إذ تحتوي سمكة القراض على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والكبد والنخاع، والسم الموجود داخلها يعرف باسم «تيترودوتوكسين» وهو أشد 1200 مرة من سم السيانيد القاتل وليس له مصل للشفاء حتى الآن، وهذه الأسماك مجرم صيدها أو بيعها أو تداولها في الأسواق نظرًا لخطورتها على صحة المواطنين والصحة العامة.

وتعيش سمكة الأرنب السامة في قاع البحر وتتغذى على فضلات الأسماك، وتختلف أعراض التسمم من شخص إلى آخر حسب الكمية التي تناولها، وتبدأ الأعراض بالرغبة في النوم العميق الذي قد يصل إلى أكثر من 6 ساعات أو حدوث تنميل بالوجة واللسان والشفتين إضافة إلى حالات الإسهال والقئ والدوخة وتصل في أحيان كثيرة إلى حد توقف الجهاز التنفسي وحدوث الوفاة.

وحسب الجرعة فإن الأعراض الأولى تظهر على شكل الشعور بالدوخة، والتعرق، والتنميل والحكة والقيء، والأعراض الأكثر حدة تظهر على شكل آلام عضلية، مشاكل تنفسية، هبوط في ضغط الدم والشلل الذي يؤدي إلى الوفاة بسبب توقف الجهاز التنفسي، وتحدث الوفاة ما بين 6 إلى 8 ساعات.

وسم هذه السمكة يوجد في ثلاثة أماكن مختلفة من جسمها تحت الجلد وقرب الأحشاء وبجانب النخاع، كما أنّ كبدها سام جدا، كما تتراكم المواد السامة أيضًا في أسنان السمكة بسبب تحلّل غذائها الذي يشمل نوعًا من الطحالب الخضراء المضرة.