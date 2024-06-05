«الشعب الجمهوري» يعقد ندوة حول دور الفن في الحفاظ على الهوية المصرية

عقدت أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية لحزب الشعب الجمهوري، برئاسة الدكتورة نيفين بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، ندوة تثقيفية تحت عنوان «دور الفن في الحفاظ على الهوية المصرية»، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

حزب الشعب الجمهوري

حاضر في الندوة التثقيفية، الفنانة ليلى عز العرب، بحضور كل من الأمناء والأمناء المساعدين لأمانات المرأة والشباب والعلاقات العامة والمراسم بكل من محافظات «الجيزة- القليوبية- الشرقية- المنوفية- بورسعيد- السويس- الدقهلية- الغربية- بني سويف».

تناولت الندوة، تعريفًا للفن الذي يعد من أقوى الوسائل للتعبير عن الهوية الثقافية للدولة، لا سيما أنه يعكس التقاليد والقيم والتجارب التي تشكل المجتمع، كما تم الحديث عن الأشياء التي تأثر بها الفن المصري على مدار السنوات الماضية، فضلًا عن مناقشة اختلاف الثقافات والاهتمامات بين الأجيال، وتسليط الضوء على توجه الدولة المصرية والتفافها هذه الفترة نحو الهوية المصرية.

ندوة تثقيفية حول دور الفن

وفي سياق متصل، تفاعل الحضور مع الندوة، وبدأوا في عرض استفساراتهم وآرائهم حول دور الفن في الفترة الحالية ورسالته.

من جانبها؛ قدمت الدكتورة نيفين بسيوني، درع تكريم إلى الفنانة ليلى عز العرب، تقديرًا لجهودها المتميزة في مجال الفن.