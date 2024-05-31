حزب مستقبل وطن ينظم ندوة تثقيفية في النزهة لحجاج بيت الله الحرام

أقامت أمانة النزهة لحزب مستقبل وطن برئاسة المهندس مصطفى شبراوي، ندوة تثقيفية لحجج بيت الله الحرام الفائزين في قرعة وزارة الداخلية لأداء شعائر الحج، المقرر سفرهم هذا العام، وذلك بحضور مندوب من وزراة الأوقاف الدكتور محمد إبراهيم.

وشهد الندوة عدد من القيادات الحزبية أبرزهم النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن دائره عين شمس، ومحمد عادل حسني رئيس أمانة مصر الجديدة لحزب مستقبل وطن.

وحرص قيادات الأمانة على توزيع الهدايا عقب الندوة وذلك في وجود أعضاء الأمانة بالكامل.

ووجه المهندس مصطفى شبراوي رئيس أمانة النزهة لحزب مستقبل وطن التهنئة لحجاج بيت الله الحرام.

وأضاف في كلمته، أتمنى أن تعودوا بسلام بعد أداء هذه المشاعر العظيمة، مؤكدًا أن هذا النوع من الندوات هو أحد أهم الأهداف التي يسعى الحزب باستمرار لتنظيمها بين الحين والآخر، مؤكدًا: نسعى لزيادة وعي جموع الشعب المصري.

واختتم المهندس مصطفي شبراوي تصريحاته، نتمني أن يكون هذا العيد مباركًا على كافة طوائف الشعب المصري وقياداته.

وأكد محمد عادل حسني رئيس أمانة مصر الجديدة، أن هذه الندوة تأتي في توقيت مهم، وهي ضمن الدور المجتمعي للحزب، مضيفًا أن دور الحزب هو في الأساس مجتمعي خدمي، ولكن نقدم مثل تلك الأدوار في طور استطاعتنا.

واختتم محمد عادل حسني رئيس أمانة مستقبل وطن بمصر الجديدة، نتمني تقديم المساعدة لكافة طوائف الشعب المصري في كافة المجالات متمنيًا للدولة وقياداتها.