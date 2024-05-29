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ندوة تثقيفية بمسجد المهند في التجمع الخامس بعنوان «السنة النبوية» اليوم

كتب:

إسراء سليمان
12:41 ص | الأربعاء 29 مايو 2024
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

تعقد وزارة الأوقاف ندوة دعوية كبرى اليوم الأربعاء بمسجد المهند بالتجمع الخامس بالقاهرة بعنوان «السنة النبوية ومكانتها في التشريع». 

ومن المقرر أن يحاضر فيها، هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ محمد إبراهيم سليمان مدير عام المراكز الثقافية بديوان الوزارة.

ابتهالات دينية 

وتفتتح فاعليات الندوة بالقرآن الكريم للقارئ الشيخ السعيد فيصل، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي.

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.