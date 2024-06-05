الإفتاء توضح 5 أمور يجب على الحاج فعلها قبل السفر لأداء الفريضة

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 5 أمور يجب على الحاج القيام بها قبل السفر لأداء موسم الحج، لضمان الاستعداد الجيد لهذه الفريضة الهامة.

أمور يجب فعلها قبل السفر للحج

فيما يلي الأمور التي يجب على الحاج فعلها قبل السفر للحج:

1. يُطَهِّر نفسه: يجب على الحاج تطهير نفسه من الذنوب والمعاصي، وذلك من خلال النية الصادقة للتوبة والالتزام بتعاليم الدين.

2. يخلص رقبته من المظالم وحقوق الغير: ينبغي على الحاج التأكد من عدم وجود مظالم أو حقوق للآخرين في رقبته، والسعي لإعادتها لأصحابها.

3. يرد الديون إلى أصحابها متى استطاع: على الحاج أن يبادر بسداد ديونه لأصحابها قبل السفر، إذا كان ذلك ممكنًا، لتجنب أي تبعات مالية.

4. يتوب إلى الله ويستغفره فيما عجز عن رده: يتعين على الحاج التوبة إلى الله وطلب المغفرة عن أي حقوق لم يتمكن من ردها، مظهراً نية صادقة في التوبة.

5. يصل أرحامه ويبرَّ والديه، ويطلب رضا إخوانه وجيرانه: من المهم أن يقوم الحاج بصلة أرحامه وبرّ والديه، وكذلك طلب رضا إخوانه وجيرانه، ما يعزز العلاقات الطيبة قبل السفر.