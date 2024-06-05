ليلة ساخنة في تل أبيب.. الحرائق تلتهم الأخضر واليابس وصواريخ حزب الله تدك المستوطنات

ليلة ساخنة عاشتها تل أبيب، بسبب رشقة صاروخية من لبنان تجاه شمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات ضخمة، واشتعال النيران التي استمرت نحو 20 ساعة رغم جهود الإطفاء بسبب هجمات حزب الله.

انفجارات ضخمة بدولة الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بإطلاق رشقة صاروخية من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، مع سماع صوت انفجارات ضخمة.

كما استهدف حزب الله منذ ساعات تجمعًا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة باستخدام الأسلحة الصاروخية.

وأفادت بحدوث سلسلة غارات جوية إسرائيلية تستهدف مناطق عيتا الشعب وحولا وأطراف ياطر وزبقين في جنوب لبنان.

حرائق في مستوطنات شمال الاحتلال

وفي السياق، اندلعت حرائق في مستوطنات شمال الأراضي المحتلة، بما في ذلك مستوطنة كريات شمونة ونهاريا وعكا، ويستغيث السكان ويتهمون حكومة الاحتلال بتركهم دون حماية أمام النيران.

وتم إرسال أكثر من 20 فرقة إطفاء وطائرات للمساعدة، بالإضافة إلى قوات الاحتياط، ولم ينجحوا في السيطرة على الحرائق لمدة 20 ساعة، فيما أصيب على الأقل 16 جنديًا خلال المحاولات، وفقًا لتقارير قناة «القاهرة الإخبارية».

ووفقًا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، تفشل قوات الإطفاء في السيطرة على الحرائق التي تجتاح مستوطنة كريات شمونة لمدة 20 ساعة، ما أسفر عن حرق عدد من الأراضي الزراعية ووصول النيران إلى منازل المستوطنين، وهناك مخاوف من امتداد تلك الحرائق إلى منشأة عسكرية.

سقطت عشرات الصواريخ في شمال فلسطين المحتلة ما تسبب في حرائق كثيفة دون تفعيل صافرات الإنذار.



يبدو أن إسرائيل فقدت العديد من أنظمة الرادار في الشمال. pic.twitter.com/3EEkimmvN1 — الشؤون العالمية (@mjrdzayr337191) June 3, 2024

وأوضحت الصحيفة، أن انتشار الحرائق في أكثر من 18 موقعًا في شمال الأراضي المحتلة يعود إلى العدد الكبير من الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقها حزب الله اللبناني خلال أيام الحرارة القصوى في العام.

وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن رجال الإطفاء يضطرون نتيجة للاشتباكات المستمرة إلى ارتداء السترات الواقية من الرصاص وحمل أسطوانات الأوكسجين الثقيلة، ما يعيق جهودهم في مكافحة الحرائق ويجعلهم يعملون ببطء أكبر من المعتاد.

وقالت الصحيفة، إنه خلال محاولة رجال الإطفاء السيطرة على الحريق في منطقة مارجاليوت، تعرضوا لانفجار صواريخ قادمة من جنوب لبنان دون تحذير مسبق.