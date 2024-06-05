العالم في 24 ساعة.. حرائق تلتهم إسرائيل والناتو يجهز 300 ألف جندي لمواجهة روسيا

شهد العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة العديد من الأحداث، منها مشاهد من حرائق إسرائيل، وانتهاء أكبر انتخابات في العالم ومودي يعلن فوزه بولاية ثالثة بالانتخابات في الهند، وتجهيز الناتو 300.000 جندي للدفاع الأوروبي ضد روسيا.

حرائق تشعل إسرائيل

تعصف حرائق غير مسبوقة بشمال دولة الاحتلال الإسرائيلي، سواء نتيجة للقصف العسكري أو ارتفاع درجات الحرارة المرتفع.

وقد شهدت المنطقة الشمالية اندلاع 96 حريقًا في يوم واحد، ما دفع بالعديد من فرق الإطفاء في الشمال إلى الاستنفار، بمساعدة وحدة الإطفاء الجوي، في محاولة للتصدي لهذه الحرائق المدمرة.

ووفقًا لتقرير نشرته «يديعوت أحرونوت» العبرية، تمت السيطرة على العديد من حرائق إسرائيل بفضل جهود الإطفاء والإنقاذ، غير أن 3 حرائق جديدة اندلعت بشكل مفاجئ صباح اليوم، وقعت في غابة بيريا قرب صفد، وبمنطقة مرغليوت، وفي كيرين نفتالي.

سقطت عشرات الصواريخ في شمال فلسطين المحتلة ما تسبب في حرائق كثيفة دون تفعيل صافرات الإنذار.



يبدو أن إسرائيل فقدت العديد من أنظمة الرادار في الشمال. pic.twitter.com/3EEkimmvN1 — الشؤون العالمية (@mjrdzayr337191) June 3, 2024

أعلن مركز زيف الطبي في صفد، عن إصابة 16 شخصًا بجروح طفيفة أثناء محاربة الحرائق في منطقة الجليل خلال ساعات الليل.

وتعرض جميع المصابين لصعوبات في التنفس نتيجة استنشاق الدخان، وتم علاجهم وغادروا المستشفى في ساعات الصباح الباكر/ ومن بين الجرحى كان هناك 7 جنود و9 مدنيين، وأدى الحريق إلى أضرار في منزل واحد، بالإضافة إلى عدد من البرجولات والمستودعات.

أكبر انتخابات في العالم

وثق الشعب الهندي مجددًا في الائتلاف الحاكم للمرة الثالثة على التوالي خلال الانتخابات البرلمانية الهندية، التي تُعتبر أكبر انتخابات في العالم حيث يحق لـ 650 مليون شخص التصويت فيها.

وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على موقع «X»: «الناس وضعوا ثقتهم في التجمع الوطني الديمقراطي للمرة الثالثة على التوالي! هذا إنجاز تاريخي في الهند، أنا ممتن لهذه الثقة وأؤكد للناس أننا سنواصل العمل الجاد الذي قمنا به خلال العقد الماضي لتحقيق تطلعاتهم، وأشيد بجميع أعضاء الائتلاف على جهودهم الاستثنائية والتي لا يمكن أبدًا تقديرها بالكلمات».

وفقًا لصحيفة «الجارديان» البريطانية، أظهرت أرقام من لجنة الانتخابات أن حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي فشل للمرة الأولى منذ عقد من الزمان في الحصول على أغلبية عامة، وبالتالي، سيحتاج الآن إلى الاعتماد على شركائه في التحالف، ومن المتوقع أن يلقي مودي خطابًا في مقر حزب بهاراتيا جاناتا في دلهي قريبًا.

الناتو يجهز 300.000 جندي للدفاع الأوروبي ضد روسيا

وعلى جانب آخر، يقوم الناتو بتطوير «ممرات برية» متعددة لتسريع القوات الأمريكية والدروع إلى الخطوط الأمامية في حالة اندلاع حرب برية أوروبية كبيرة مع روسيا.

وقال مسؤولون لصحيفة «التلجراف» البريطانية، إن الجنود الأمريكيين سيهبطون في أحد الموانئ الخمسة، ويتم توجيههم على طول الطرق اللوجستية المخطط لها مسبقًا لمواجهة هجوم محتمل من قبل موسكو.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من كبار قادة التحالف، بأن الحكومات الغربية يجب أن تستعد لصراع مع روسيا في العقدين المقبلين.

وأصبحت الطرق اللوجستية أولوية رئيسية، منذ أن وافق قادة الناتو على إعداد 300 ألف جندي للبقاء في حالة استعداد كبير للدفاع عن الحلف في قمة فيلنيوس، ليتوانيا، العام الماضي.

وجعلت الخطط الحالية القوات الأمريكية تهبط في الموانئ الهولندية قبل ركوب القطارات التي تنقلها عبر ألمانيا، وما بعدها إلى بولندا.

في حالة الغزو الروسي لحلف الناتو، سيتم شحن القوات الأمريكية إلى ميناء روتردام قبل نقلها شرقًا.

لكن يتم أيضًا اتخاذ ترتيبات خلف الكواليس لتوسيع الطرق إلى موانئ أخرى لضمان عدم قطع خط الاتصالات الأرضي من قبل قوات موسكو.

وقال اللفتنانت جنرال ألكسندر سولفرانك، رئيس القيادة اللوجستية في جسيك في الناتو، لصحيفة التليجراف: «أوكرانيا تعاني بشدة من الهجمات الصاروخية الروسية بعيدة المدى على الأنظمة اللوجستية».